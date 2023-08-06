06 августа 2023, 08:17
ПВО уничтожила два беспилотника над Карачевским районом Брянской области
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила 2 беспилотника самолетного типа над Брянской областью
Два беспилотника самолетного типа уничтожила система ПВО над Карачевским районом Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте продолжают работать оперативные службы.
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«Спасибо нашим защитникам!» — заключил Богомаз.
В минувшую пятницу, 4 августа, ВСУ совершили обстрел села Случевск Погарского района. В результате загорелась хозяйственная постройка. Никто не пострадал. Последствия атаки ликвидировали оперативные и экстренные службы.
Днем ранее, 3 августа, под огнем противника оказалось село Соловьевка Климовского района. Местные жители не получили травм и ранений. Но в двух населенных пунктах — Соловьевке и Каменском хуторе — пропал свет. Аварийные бригады восстановили нарушенное электроснабжение.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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