16 января 2024, 13:57
ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью 16 января
Беспилотник самолетного типа уничтожили днем 16 января над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он.
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По информации главы области, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На месте сейчас работают оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.
В Telegram-канале Министерства обороны также опубликовали данные о сбитом беспилотнике.
«Около 13:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в пресс-службе.
Рано утром 16 января Минобороны сообщало об отражении атаки БПЛА противника в Воронежской области. По данным ведомства, над территорией этого региона в течение ночи перехватили три и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что обломки беспилотника при падении повредили два многоквартирных и несколько частных домов. В Воронеже ввели режим ЧС.
Минобороны РФ
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