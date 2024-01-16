Важное 16 января 2024, 13:57 ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над Брянской областью Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью 16 января РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа уничтожили днем 16 января над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он.

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По информации главы области, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. На месте сейчас работают оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.

В Telegram-канале Министерства обороны также опубликовали данные о сбитом беспилотнике.

«Около 13:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в пресс-службе.

Рано утром 16 января Минобороны сообщало об отражении атаки БПЛА противника в Воронежской области. По данным ведомства, над территорией этого региона в течение ночи перехватили три и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что обломки беспилотника при падении повредили два многоквартирных и несколько частных домов. В Воронеже ввели режим ЧС.