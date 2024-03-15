Важное 15 марта 2024, 17:34 ПВО уничтожила 5 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО уничтожили еще 5 снарядов РСЗО Vampire под Белгородом РИА «Новости»

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ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив пять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили все воздушные цели, сообщили в Минобороны.

Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки около 17:00 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Это не первая атака украинских боевиков по региону за 15 марта. Днем российские средства ПВО уже сбивали 10 снарядов РСЗО Vampire. Утром в пятницу в Белгородской области объявляли сигнал ракетной опасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что украинские боевики стали чаще атаковать приграничные районы России, чтобы дестабилизировать обстановку во время президентских выборов.