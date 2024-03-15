15 марта 2024, 17:34
ПВО уничтожила 5 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью
Минобороны: средства ПВО уничтожили еще 5 снарядов РСЗО Vampire под Белгородом
ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив пять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили все воздушные цели, сообщили в Минобороны.
Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки около 17:00 по московскому времени.
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«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Это не первая атака украинских боевиков по региону за 15 марта. Днем российские средства ПВО уже сбивали 10 снарядов РСЗО Vampire. Утром в пятницу в Белгородской области объявляли сигнал ракетной опасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что украинские боевики стали чаще атаковать приграничные районы России, чтобы дестабилизировать обстановку во время президентских выборов.
Минобороны РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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