17 ноября 2023, 11:23
ПВО уничтожила 2 ракеты «Нептун» над Черным морем в районе Крыма
Минобороны: средства ПВО ликвидировали 2 ракеты «Нептун» в районе Крыма
Средства противовоздушной обороны ликвидировали две противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря в районе Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские территории в пятницу, 17 ноября, около 10:40 по московскому времени. Для удара ВСУ использовали две противокорабельные ракеты «Нептун». Однако атака вновь не удалась. Российская система ПВО сбила снаряды.
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«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — уточнили в оборонном ведомстве.
Незадолго до этого в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале сразу два сообщения, предупреждающих о сработавшей сирене, с разницей в две минуты.
Спустя время он уточнил, что в акватории над Северным молом сбили две воздушные цели. Инфраструктура не пострадала. Воздушную тревогу в Севастополе уже отменили.
Минобороны РФ
Крым
ПВО
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