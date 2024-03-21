Происшествия 21 марта 2024, 08:48 ПВО уничтожила 10 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области Минобороны: 10 снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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ВСУ попытались ударить по Белгородской области снарядами реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Попытку атаки пресекли около 08:00. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов в воздухе.

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В Белгороде и Белгородской области примерно в это же время объявили ракетную опасность. Спустя около 20 минут сигнал отменили.

Утром 20 марта системы ПВО утром ликвидировали в воздухе 13 реактивных снарядов ВСУ. Днем дрон-камикадзе атаковал село Долгое. Он сдетонировал, однако никто не пострадал. Вечером над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. За день в регионе погибли житель Белгорода, находившийся в машине во время одной из атак, и два жителя Грайворона. В Белгороде пострадали 17-летняя девушка и взрослый мужчина, обоих доставили в больницу. В Грайвороне также ранило двоих жителей: у одного перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, второй получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица.