11 февраля 2024, 22:24
ПВО сбили украинский беспилотник около поселка Майский в Белгородской области
Российская система ПВО снова сработала в Белгородской области. Ракетчики сбили украинский беспилотник в районе поселка Майский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Глава региона сообщил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях падения обломков на землю.
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«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.
Днем ранее под обстрел ВСУ попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа. В результате атаки пострадали три человека — снаряд повредил экскаватор, ранения получили рабочие.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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