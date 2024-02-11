Происшествия 11 февраля 2024, 22:24 ПВО сбили украинский беспилотник около поселка Майский в Белгородской области РИА «Новости»

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Российская система ПВО снова сработала в Белгородской области. Ракетчики сбили украинский беспилотник в районе поселка Майский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Глава региона сообщил, что оперативные службы уточняют данные о последствиях падения обломков на землю.

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«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Днем ранее под обстрел ВСУ попала окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа. В результате атаки пострадали три человека — снаряд повредил экскаватор, ранения получили рабочие.