Происшествия 12 августа 2023, 13:33 ПВО сбили украинские ракеты в районе Керченского пролива Аксенов: две вражеские ракеты сбили возле Керченского пролива, Крымский мост цел Соцсети

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В районе Керченского пролива российские системы противовоздушной обороны 12 августа сбили две ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», — указал он.

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Глава республики попросил жителей соблюдать спокойствие и призвал доверять только проверенным источникам информации. Данные о пострадавших не поступали.

Тем не менее, движение на Крымском мосту перекрыли. Водителям, которые находятся на переправе и в зоне досмотра нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы России отбили атаки 20 украинских беспилотников на Крым. В Минобороны сообщили, что 14 дронов уничтожили системы ПВО, шесть подавили средствами РЭБ.

Еще один беспилотник сбили ночью в Калужской области. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.