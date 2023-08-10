Происшествия 10 августа 2023, 05:06 ПВО сбили два ударных дрона, направляющихся к Москве Собянин: системы ПВО сбили два ударных БПЛА, направляющихся к Москве РИА «Новости»

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Около 04:00 системы ПВО сбили два ударных беспилотника, направляющихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», — написал столичный градоначальник.

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Днем ранее в это же время Украина предприняла попытку атаковать Москву беспилотниками. Их сбили системы ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Момент уничтожения беспилотника в Московской области в районе Минского шоссе попал на видео. На записи заметна вспышка, после которой прозвучал громкий звук взрыва.