Происшествия 15 августа 2023, 17:46 ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину Гладков сообщил о сбитой ПВО воздушной цели на подлете к Шебекину РИА «Новости»

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Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу», — написал глава области.

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По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Но при падении фрагментов оказалась пробита кровля гаража в одном частном домовладении. Также повреждения получил один легковой автомобиль.

«Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Новая Таволжанка. Там три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Травмы получили мужчина и женщина. Их доставили в больницы.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина — в удовлетворительном, уточнил Гладков.