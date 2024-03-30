30 марта 2024, 17:27
ПВО сбила в течение дня уже семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Число сбитых беспилотников над Белгородской областью 30 марта достигло семи
Средства ПВО уничтожили в течение дня 30 марта в общей сложности уже семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Два последних из них сбили около 16:50, сообщили в Минобороны.
«Около 16:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве, уточнив, что дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ.
Реклама
Еще пять беспилотников противника российские военные уничтожили около 07:30, 08:00, 14:00, 14:20 и 15:15.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об отключении света в трех населенных пункта из-за обстрела.
«Хутор Мухин Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. Линия электропередачи получила повреждения, абоненты хуторов Панков и Мухин, а также поселка Первомайский попали под отключение», — уточнил он.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама