Происшествия 30 марта 2024, 17:27 ПВО сбила в течение дня уже семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью Число сбитых беспилотников над Белгородской областью 30 марта достигло семи РИА «Новости»

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Средства ПВО уничтожили в течение дня 30 марта в общей сложности уже семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Два последних из них сбили около 16:50, сообщили в Минобороны.

«Около 16:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве, уточнив, что дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ.

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Еще пять беспилотников противника российские военные уничтожили около 07:30, 08:00, 14:00, 14:20 и 15:15.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об отключении света в трех населенных пункта из-за обстрела.

«Хутор Мухин Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. Линия электропередачи получила повреждения, абоненты хуторов Панков и Мухин, а также поселка Первомайский попали под отключение», — уточнил он.