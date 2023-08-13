Происшествия 13 августа 2023, 11:59 ПВО сбила украинский дрон над Курском Минобороны РФ: украинский беспилотник уничтожили над Курской областью РИА «Новости»

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Российская система ПВО сбила над Курской областью беспилотник 13 августа около 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Обошлось без жертв и разрушений.

«Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области», — передали в ведомстве.

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В это же время еще один вражеский дрон сбили в небе над Белгородской областью. Накануне киевский режим пытался ударить по региону тремя БПЛА. Жители даже заметили, как один из дронов спускал, предположительно, взрывчатку.

Атаку беспилотниками киевский режим 12 августа также устроил на Крымский мост. По мнению экспертов, ВСУ окончательно «перешли к терактам» из-за неудач на фронте и отчасти в качестве мести за удары ВС России по украинским военным аэродромам.