Происшествия 19 ноября 2023, 01:43 ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Богородским городским округом — Минобороны РФ Минобороны РФ: ПВО сбила дрон ВСУ над Богородским городским округом Подмосковья РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Богородским городским округом Московской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«19 ноября в 01:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в публикации.

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Ранее об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет, отметил градоначальник.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили беспилотник Украины. Он отметил, что силы ПВО уничтожили дрон над Унечским районом. После происшествия пострадавших нет.

Еще один беспилотник сбили 17 ноября. Противовоздушная оборона ликвидировала украинский БПЛА над Белгородской областью. Как сообщило российское оборонное ведомство, дрон уничтожили примерно в 15:30 по московскому времени.