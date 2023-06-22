Происшествия 22 июня 2023, 18:42 ПВО сбила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать оборонный завод под Брянском Mash: ВСУ пытались атаковать крупный оборонный завод в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника пытались атаковать оборонный завод в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, целью атаки была энергоподстанция, которая питает оборонный завод энергией. По ней выпустили беспилотник самолетного типа.

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«При подлете дрон сбила система ПВО — обломки упали в поле», — уточнил источник Mash.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. По информации канала, ВСУ пытались атаковать предприятие в течение недели. Официально эти данные подтверждены не были.

Утром 20 июня появилась информация о том, что украинские боевики подвергли атаке село Новая Погощь Суземского района. По данным канала, там зафиксировали 15 прилетов. ВСУ ударили снарядами по центру и окраине населенного пункта. В результате частично разрушились несколько построек. Информации о пострадавших не было.