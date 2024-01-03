Происшествия 03 января 2024, 00:54 ПВО сбила ракету над морем у Севастополя Развожаев: над акваторией Севастополя сбили ракету РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила ракету над акваторией Черного моря. Такую предварительную информацию губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

«По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил глава города.

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По словам Развожаева, оперативные службы контролируют ситуацию.

Незадолго до этого в Севастополе произошло несколько взрывов. Сообщалось о работе ПВО. Местные жители рассказали о минимум двух сильных взрывах.

В воскресенье, 31 декабря, губернатор Севастополя писал о воздушной тревоге в городе. Ее объявили там трижды, но вскоре отменили, сообщило Радио Sputnik.

В новогоднюю ночь Развожаев советовал жителям Севастополя не выходить на улицу. Он предостерег местных жителей от провокаций со стороны украинской армии. В интересах безопасности в городе действовал запрет на запуск фейерверков, салютов и прочей пиротехники. Подобные хлопки могут напугать людей, пояснял губернатор Севастополя.