Происшествия 16 января 2023, 11:36 ПВО сбила над морем беспилотник в районе аэродрома Бельбек Губернатор Севастополя заявил о сбитом беспилотнике в районе Бельбека Соцсети

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Система противовоздушной обороны сбила БПЛА над Черным морем, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, беспилотник следовал по направлению к аэродрому Бельбек

«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал чиновник.

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Минувшей ночью Развожаев также сообщал об атаке украинского беспилотника. Около 02:00 БПЛА сбили над Севастопольской бухтой. Губернатор подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме.

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ВСУ пытались атаковать Севастополь и во время новогодних праздников. В частности, ПВО уничтожили беспилотник над Северным молом 7 января.

Тогда Развожаев отметил, что даже Рождество не остановило ВСУ от попыток предпринимать атаки на город-герой. Об успешной работе ПВО он также заявлял 2 и 4 января.