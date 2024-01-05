Происшествия 05 января 2024, 00:28 ПВО сбила над Белгородской областью 10 ракет ВСУ «Ольха» Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью 10 ракет ВСУ «Ольха» РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 10 украинских ракет системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Четвертого января около 23:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня „Ольха“», — говорилось в сообщении, как уточнило РИА «Новости».

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Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО 12 украинских ракет над Белгородской областью утром 3 января. В небе сбили шесть ракет РСЗО «Ольха» и шесть ракет ТРК «Точка-У».

В Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, местных жителей попросили укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой, а если они находились в тот момент на улице, то спуститься в укрытие.