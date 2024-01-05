05 января 2024, 00:28
ПВО сбила над Белгородской областью 10 ракет ВСУ «Ольха»
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью 10 ракет ВСУ «Ольха»
Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 10 украинских ракет системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Четвертого января около 23:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня „Ольха“», — говорилось в сообщении, как уточнило РИА «Новости».
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Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО 12 украинских ракет над Белгородской областью утром 3 января. В небе сбили шесть ракет РСЗО «Ольха» и шесть ракет ТРК «Точка-У».
В Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, местных жителей попросили укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой, а если они находились в тот момент на улице, то спуститься в укрытие.
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