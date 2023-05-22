Происшествия 22 мая 2023, 17:40 ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородском районе РИА «Новости»

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Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате никто не пострадал.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал губернатор.

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ВСУ 22 мая устроили обстрел Грайворонского округа. В результате пострадали несколько местных жителей. Кроме того, зафиксировали повреждения частных жилых домов. В Грайвороне пострадало и здание администрации. А в селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся.

Кроме того, на территорию округа проникла группа диверсантов ВСУ. Гладков подчеркнул, что необходимые меры по ликвидации противника приняли ВС РФ, пограничники, Росгвардия и ФСБ.

О попытке прорыва доложили президенту РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что диверсия связана с утратой Артемовска украинской стороной.