Происшествия 27 мая 2023, 14:49 ПВО сбила беспилотник над белгородским селом Поповка Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над селом Поповка РИА «Новости»

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Система ПВО России сбила беспилотник над селом Поповка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник», — написал глава региона.

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Он обратил внимание, что пострадавших и разрушений нет.

В пятницу, 26 мая, беспилотник сбросил два взрывных устройства на белгородское село Поповка. Благодаря тому, что сдетонировал только один из двух снарядов, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Строения тоже не получили никаких повреждений. Несработавшую бомбу обезопасили взрывотехники.

В этот же день выпущенный по Белгородскому району дрон сбили над селом Головино. Другой беспилотник атаковал поселок Октябрьский, сбросив взрывное устройство.

Следующей мишенью украинских боевиков стало село Журавлевка. Вражеская артиллерия обстреляла этот населенный пункт 12 снарядами.