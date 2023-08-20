Происшествия 20 августа 2023, 14:54 ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду Гладков: 12 воздушных целей сбили на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Днем 20 августа над Белгородом и Белгородским районом сбили 12 воздушных целей на подлете к городу. О работе ПВО сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

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По словам Гладкова, данные о последствиях на земле устанавливают оперативные службы.

В Минобороны ранее сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

По данным министерства, пострадавших и разрушений в результате ликвидации БПЛА нет.

Минувшей ночью беспилотник пытался атаковать вокзал в Курске. БПЛА врезался в крышу в здания, после чего начался пожар. Легкие ранения получили пять человек.