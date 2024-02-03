Происшествия 03 февраля 2024, 08:04 ПВО перехватила и уничтожила 7 беспилотников в трех российских регионах ПВО уничтожила 7 БПЛА в Белгородской, Ростовской и Волгоградской областях РИА «Новости»

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Силы российской ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью семь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, четыре БПЛА противника перехватили над территорией Белгородской области, два — над Волгоградской, еще один дрон — над Ростовской областью.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил о том, что при падении сбитого БПЛА вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Открытое горение, по его данным, уже ликвидировали. В результате никто не пострадал.