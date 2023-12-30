Важное 30 декабря 2023, 17:15 Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду Песков: Путину доложили об ударе ВСУ по гражданским объектам Белгорода Пресс-служба МЧС

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Президенту Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины по жилым кварталам Белгорода. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром (Михаилом — прим. ред.) Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Жертвами массированного удара ВСУ по Белгороду стали 10 человек, среди них — девять взрослых и один ребенок, рассказали в МЧС. Ранения получили 45 жителей региона. В городе произошло минимум 10 пожаров, спасатели ликвидировали все возгорания.

Из-за атаки ВСУ в Белгороде объявили ракетную опасность, горожан призвали покинуть свои дома и спрятаться в укрытиях.