30 декабря 2023, 17:15
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Песков: Путину доложили об ударе ВСУ по гражданским объектам Белгорода
Президенту Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины по жилым кварталам Белгорода. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром (Михаилом — прим. ред.) Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — добавил пресс-секретарь главы государства.
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Жертвами массированного удара ВСУ по Белгороду стали 10 человек, среди них — девять взрослых и один ребенок, рассказали в МЧС. Ранения получили 45 жителей региона. В городе произошло минимум 10 пожаров, спасатели ликвидировали все возгорания.
Из-за атаки ВСУ в Белгороде объявили ракетную опасность, горожан призвали покинуть свои дома и спрятаться в укрытиях.
Дмитрий Песков
ВСУ
Владимир Путин
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