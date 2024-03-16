Важное 16 марта 2024, 20:13 Путину доложили об атаках украинской ДРГ в двух регионах России Песков: Путин получает доклады о попытках атак ВСУ на российские территории РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин получил доклады о попытках диверсионных атак на Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Все атаки отразили. Из 2500 диверсантов поразили 1700, потери со стороны противника составили 550 человек», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Песков также отметил, что минувшей ночью ВСУ предприняли безуспешные попытки вторжения в Белгородской и Курской областях. Ни одна из украинских диверсионных групп не дошла до российской границы, потери составили 60-70%, добавил он.

По данным Минобороны, российские военные успешно предотвратили попытку проникновения ВСУ в села Сподарюшино и Козинки Белгородской области. Также войска нанесли к огневое поражение по скоплениям живой силы противника у границ Курской области.