Происшествия 28 июля 2023, 19:58 Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области Пресс-секретарь президента Песков: Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области Викимедиа

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин получил доклад о ракетной атаке со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Доложили», — сказал он, отвечая на вопрос, знает ли ли глава государства о происходящем в Таганроге и Азове.

Реклама

Другой вопрос касался реакции Запада на это ЧП. Песков предположил, что западные лидеры не станут реагировать это происшествие и никак его не прокомментируют.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что пока Путину не докладывали об обстреле, так как он принимает участие в саммите «Россия — Африка».

Днем 28 июля российские системы ПВО сбили две украинские ракеты над Ростовской областью — в городах Таганроге и Азове. По предварительным данным, жертв нет. Около 15 человек пострадали от осколков, семеро из них находятся в больнице.