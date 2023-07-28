28 июля 2023, 19:58
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Пресс-секретарь президента Песков: Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Российский лидер Владимир Путин получил доклад о ракетной атаке со стороны Украины по Ростовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.
«Доложили», — сказал он, отвечая на вопрос, знает ли ли глава государства о происходящем в Таганроге и Азове.
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Другой вопрос касался реакции Запада на это ЧП. Песков предположил, что западные лидеры не станут реагировать это происшествие и никак его не прокомментируют.
Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что пока Путину не докладывали об обстреле, так как он принимает участие в саммите «Россия — Африка».
Днем 28 июля российские системы ПВО сбили две украинские ракеты над Ростовской областью — в городах Таганроге и Азове. По предварительным данным, жертв нет. Около 15 человек пострадали от осколков, семеро из них находятся в больнице.
Дмитрий Песков
ВСУ
Владимир Путин
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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