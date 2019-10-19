Путину доложили о прорыве дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин дал поручение сделать все необходимое, чтобы помочь пострадавшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Глава государства поручил не допустить затопления близлежащих к месту ЧП населенных пунктов.

Путин выслушал доклады главы МЧС РФ Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на золотом прииске близ села Щетинкино.

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«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска недалеко от поселка Щетинкино. Вода затопила два общежития-балка, в которых могли находиться до 80 человек.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек. 13 человек числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия работают более 250 спасателей и 50 единиц техники.