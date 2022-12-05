Происшествия 05 декабря 2022, 14:27 Путину доложили о произошедшем в Рязанской и Саратовской областях Пресс-секретарь Кремля Песков: Путину доложили о взрывах под Рязанью и Саратовом РИА «Новости»

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В администрации президента России не подтвердили информацию о взрывах на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях и переадресовали вопросы военным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что Владимиру Путину докладывают о таких происшествиях. Об этом рассказали «Известия».

Песков подчеркнул, что не получал точной информации о происшествиях в Рязанской и Саратовской областях — только читал о них в СМИ.

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Пресс-секретарь Путина посоветовал обратиться за подтверждением в Минобороны России, а не в администрацию президента, но подтвердил, что главе государства о таких случаях докладывают.

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«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал он.

После взрыва на аэродроме в Рязанской области загорелся бензовоз, рассказал источник РИА «Новости». Шесть человек пострадали, еще трое погибли. Кроме того, повреждения получил один самолет.

Другой взрыв заметили на аэродроме в Саратовской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что жилые кварталы Энгельса не пострадали, а информацию о ЧП на военных объектах проверят силовики.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее призвал разрешить Украине обстреливать места запуска ракет и аэродромы в России. Бывший сотрудник Белого дома Пол Крэйг Робертс обвинил его в работе на США и попытке спровоцировать ядерный конфликт.