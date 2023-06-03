03 июня 2023, 14:40
Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с гибелью людей при крушении поездов
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поездов в Индии
Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи гибелью людей в железнодорожной катастрофе. Об этом написал ТАСС.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», — указано в тексте.
Реклама
Российский лидер также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в аварии.
В пятницу, 2 июня, на востоке Индии в штате Одиша столкнулись три поезда. По последним данным, погибли почти 300 человек. Генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин сообщил РИА «Новости», что данных о пострадавших россиянах при крушении поездов нет.
Правительство штата объявило траур, никаких торжественных мероприятий в этот день проводиться не будет. Министерство железных дорог Индии проведет расследование.
Индия
Владимир Путин
Реклама
Реклама