Происшествия 03 июня 2023, 14:40 Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с гибелью людей при крушении поездов Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поездов в Индии скриншот с видео / Соцсети

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи гибелью людей в железнодорожной катастрофе. Об этом написал ТАСС.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», — указано в тексте.

Реклама

Российский лидер также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в аварии.

В пятницу, 2 июня, на востоке Индии в штате Одиша столкнулись три поезда. По последним данным, погибли почти 300 человек. Генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин сообщил РИА «Новости», что данных о пострадавших россиянах при крушении поездов нет.

Правительство штата объявило траур, никаких торжественных мероприятий в этот день проводиться не будет. Министерство железных дорог Индии проведет расследование.