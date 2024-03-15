Важное 15 марта 2024, 17:57 Путин указал на бессмысленность атак ВСУ на регионы России Путин назвал бессмысленными попытки атак ВСУ на приграничные регионы России

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Украинская армия совершает бессмысленные с военной точки зрения атаки на приграничные регионы России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

«С военной точки зрения они бессмысленные. А с гуманитарной — преступные. Их цель — помешать выборам президента страны», — сказал он.

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Глава государства отметил, что украинские военные предприняли четыре попытки диверсионных атак на Белгородском направлении, а также еще одну — на Курском.

«Средства и силы противника при попытке проникнуть в Россию составляли более 2,5 тысячи человек личного состава, около 40 бронированных машин и 35 танков. Ни на одном из направлений противник успеха не имел», — сказал Путин.

Президент пообещал, что удары националистов по российской территории не останутся безнаказанными.

«Тем не менее есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям окажут поддержку. Русский народ не запугать, такого не было и никогда не будет», — добавил он.

Минобороны сообщало, что за все попытки прорыва на территорию России за три дня ВСУ потеряли порядка 1,5 тысячи боевиков.