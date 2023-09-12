Происшествия 12 сентября 2023, 11:47 Путин сообщил о причастности британских инструкторов к подготовке украинских диверсантов Путин: задержанные украинские диверсанты рассказали о британских инструкторах РИА «Новости»

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Задержанные украинские диверсанты, которые планировали атаку на атомный объект на территории России, рассказали о британских инструкторах. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ сообщил президент Владимир Путин.

«Совсем недавно в результате боестолкновения на нашей территории [сотрудниками] ФСБ несколько человек были уничтожены, остальных взяли в плен. Выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. При этом они на допросе показали, что готовились под руководством британских инструкторов», — заявил он.

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Глава государства также усомнился в том, что власти Великобританию в полной мере понимают ответственность, которую несут за подготовку диверсантов, планировавших атаку на российскую АЭС.

Путин дал оценку тем, кто пытается провоцировать Россию на удар по атомным объектам Украины: они «не чувствуют краев» и могут довести до серьезных последствий, предупредил президент.

Отдельно глава государства отметил отсутствие результатов украинского контрнаступления. С его начала, по данным Путина, Украина лишилась уже 71,5 тысячи человек, не добившись никаких результатов, но понеся огромные потери.