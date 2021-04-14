Путин посмертно наградил погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного

Президент России Владимир Путин наградил четырех российских пожарных орденами Мужества. Двух из них — посмертно. Один из погибших спасателей, Илья Белецкий, тушил «Невскую мануфактуру».

Как говорится в президентском указе, который опубликовал сайт Кремля, награды посмертно удостоился Константин Старцев. Ордена получат Антон Соколов и Борис Старковский. Такими орденами в России награждают тех, кто проявил самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров и катастроф.

Пожар пятого ранга сложности начался на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге днем 12 апреля. Огонь в течение дня распространился на 10 тысяч «квадратов». Илья Белецкий погиб во время внезапного выброса пламени. Еще трое сотрудников МЧС попали в больницу в тяжелом и среднем состоянии.

К утру 14 апреля спасатели сократили площадь тлеющих завалов в старинном здании до 150 квадратных метров. Накануне о делу о пожаре на «Невской мануфактуре» задержали генерального директора и его заместителя. Следователи завели еще одно дело по уголовной статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». По данным следствия, подозреваемые точно знали, что в здании «Невской мануфактуры» МЧС во время проверки выявило нарушения. Использовать помещения было опасно.