Путин поручил оказать помощь пострадавшим в шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин уже получил доклады о случившемся от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна. В течение дня он будет держать ситуацию на контроле, сообщили «Известия».

Песков уточнил, что глава государства дал необходимые поручения губернатору и руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим, а также предпринять все возможное для продолжения спасательной операции.

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые погибли, про которых уже понятно, что они погибли. И, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там, внизу, под землей», — добавил представитель Кремля.

По данным Цивилева, жертвами ЧП на шахте стали 11 горняков, в больницы были доставлены 43 сотрудника, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Возле предприятия находятся автобусы с родственниками шахтеров, их оперативно информируют о ходе работ. Под землей, по данным властей региона, находятся 35 человек.