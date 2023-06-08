Происшествия 08 июня 2023, 17:06 Путин обсудил с Сальдо обстановку в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС Песков: Путин провел телефонный разговор с Сальдо о ситуации в Херсонской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обсудили по телефону обстановку в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции. О беседе сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», — сказал Песков.

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Путин поставил задачу МЧС оказать всю необходимую помощь домохозяйствам, пострадавшим от наводнения.

Помимо этого, президент отдал поручение проанализировать все дополнительные потребности Херсонской области после случившегося.

По последним данным властей области, в больницы попали уже 60 жителей подтопленных населенных пунктов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев утром 8 июня заявлял о пяти погибших после разрушения Каховской ГЭС.