В планах президента России Владимира Путина пока нет поездки в Кемеровскую область, так как на шахте «Листвяжная» все еще идут спасательные работы и поиск тел погибших. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в планах президента посещения Кемерова нет. Еще раз повторяю, там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, поэтому там сейчас время очень горячее», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин все время после ЧП на шахте находится на связи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и получает всю информацию о ходе поисково-спасательной операции. Песков добавил, что российский лидер скорбит вместе со всеми по погибшим под землей шахтерам и горноспасателям.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. На момент ЧП под землей находились почти 300 горняков, 51 человек погиб, более 60 получили травмы различной степени тяжести. Спустя сутки из забоя смог самостоятельно выбраться горноспасатель Александр Заковряшин, которого считали погибшим. Он практически ничего не помнит, так как два раза терял сознание на пути к выходу. Власти региона объявили трехдневный траур.