Путешественника с пробитой головой нашли в палатке в лесу под Петербургом

Тело путешественника с пробитой головой нашли в палатке в Ленинградской области. Его жена сообщила, что он долгое время не выходит на связь.

Палатку с телом мужчины обнаружили в лесу, передает РЕН ТВ. Он собирался отдохнуть недалеко от поселка Ягодное. Полиция возбудила уголовное дело. Теперь стражи порядка будет выяснять, что же случилось с путешественником.

Также в ночь на 8 ноября в Санкт-Петербурге задержали подростка, который напал на свою семью. Он ударил ножом в шею свою пятилетнюю племянницу и выстрелил в мать. После чего отец успел забрать у школьника пистолет. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мальчику 15 лет, он из благополучной семьи. Преступление подросток спланировал заранее. После нападения он планировал скрываться в Ленинградской области — мальчик писал об этом своим друзьям в социальных сетях.

Школьник должен был пойти в новое учебное заведение завтра, 10 ноября. Из предыдущего его попросили уйти, потому что мальчика поймали за продажей снюсов и электронных сигарет семиклассникам.