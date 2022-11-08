Пустую мину-«лепесток» нашли возле ж/д путей в Брянске | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 11:52 Пустую мину-«лепесток» нашли возле ж/д путей в Брянске «Брянские новости»: пустую мину-«лепесток» нашли возле ж/д путей в городе РИА «Новости»

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Пустую мину-«лепесток» обнаружили недалеко от железнодорожных путей в Брянске, сообщили «Брянские новости». По информации издания, мина была без взрывчатых веществ.

Представили местных властей подтвердили «Брянским новостям» данные о пустом «лепестке», найденном недалеко от железнодорожных путей. При этом они обратили внимание на фейки, которые распространили в городских пабликах.

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Авторы вброса утверждали, что противопехотную мину-«лепесток» якобы обнаружили в 300 метрах от детсада в Фокинском районе.

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«Вчера была обнаружена одна мина без взрывчатых веществ недалеко от железнодорожных путей, но никак не вблизи от детсада и школы», — подчеркнули собеседники издания.

В администрации считают, что Telegram-канал, который, в частности, опубликовал недостоверную информацию о «лепестке» возле детсада, просто пытался набрать себе подписчиков и раскрутиться.