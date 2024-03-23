Происшествия 23 марта 2024, 23:36 «Пустота полная». Отец погибшего при теракте рассказал о последнем разговоре с сыном РЕН ТВ: отец погибшего при теракте рассказал, что не знает, как хоронить сына РИА «Новости»

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Отец погибшего во время теракта в Crocus City Hall мужчины рассказал телеканалу РЕН ТВ о своем последнем разговоре с сыном. Он вместе с женой поехал в Москву на концерт группы «Пикник».

Пожилой мужчина показал СМС-сообщение от сына, когда они с супругой приехали в столицу. Тот написал, что погода хорошая, и они гуляют на ВДНХ. Потом случилась трагедия, его сын погиб во время теракта в концертном зале Crocus City Hall.

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«Где хоронить, как хоронить, я не знаю ничего. В голове пустота полная», — поделился мужчина.

Жертвами теракта в Красногорске стали два добровольца отряда «Лиза Алерт», которые посвятили жизнь спасению людей. Они переехали в Москву из Ульяновской области. У молодой пары остались дети.