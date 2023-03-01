Происшествия 01 марта 2023, 07:28 Пустой автобус во Владивостоке влетел в здание суда Пассажирский автобус во Владивостоке врезался с здание краевого суда, никто не пострадал

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Во Владивостоке автобус задним ходом врезался в здание краевого суда. Пассажиры не пострадали, так как в момент аварии салон пустовал. На место выехали полицейские и специалисты технадзора, сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Маршрутный автобус № 95 стоял на остановке у Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда на Океанском проспекте. По предварительной версии, водитель «не обеспечил постоянного контроля над движением», из-за чего автобус без пассажиров покатился задним ходом и врезался в фасад административного здания.

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Транспорт, судя по фотографии полицейских, пострадал значительно — удар помял заднюю часть. На здании повреждения незаметны. Видео показал РЕН ТВ.

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На место выехали полицейские и специалисты подразделения технадзора. Они назначат несколько исследований и выяснят обстоятельства дела. В полиции уточнили, что водителю 46 лет, его стаж за рулем — 16 лет. С начала года мужчину ни разу не привлекали к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.