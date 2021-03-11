Пустая легковушка завелась и протаранила машину на парковке под Москвой. Видео

В подмосковном Одинцове легковушка самостоятельно выехала с парковочного места, врезалась в другую машину и настойчиво пыталась вдавить ее в дерево. Все это заснял очевидец Сергей Владимиров.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Восстание машин произошло этим утром около здания городской администрации. Сергей шел на работу и увидел необычную картину. «Видимо, кто-то не поставил машину на ручник, а она поехала и врезалась в другую», — рассказал он «360».

Когда он проходил, легковушка уже впечаталась в другое авто, колеса у сбежавшей машины вращались, но в салоне никого не было.

История имела продолжение. Когда Сергей возвращался с работы домой, то увидел на стекле поврежденной машины записку, оставленную, видимо, водителем аварийного авто — тот просил связаться с ним.

В битве машин никто из людей не пострадал.

В январе машина насмерть задавила водителя в центре Москвы. Мужчина забыл поставить BMW на ручник, а потом пытался своими силами остановить поехавшее авто.