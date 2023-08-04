Происшествия 04 августа 2023, 18:52 Пушкинский музей в Москве возобновил работу после эвакуации Пушкинский музей Москвы снова открыли после эвакуации из-за сообщения о минировании © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возобновил работу после эвакуации из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Вход в музей закрывали утром 4 августа по техническим причинам. По данным СМИ, там проводили эвакуацию из-за сообщения о бомбе.

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Сотрудники сообщили, что деньги за прерванное посещение посетители смогут вернуть.

Если ваш визит в музей сегодня был прерван эвакуацией и вы не успели осмотреть экспозицию, можно прийти сегодня в любое время до окончания работы музея, либо в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Письмо о заложенной бомбе доставили от неизвестного отправителя. Сотрудников и посетителей культурного учреждения эвакуировали в срочном порядке.

Этим же утром в Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали здание Нагатинского суда.