Происшествия 04 августа 2023, 16:44 Пушкинский музей в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании Посетителей Пушкинского музея в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании здания Сайт мэра и правительства Москвы

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Государственный музей изобразительный искусств имени А. С. Пушкина получил письмо от неизвестного отправителя. В нем было написано, что в здании заложена бомба. Сотрудников и посетителей культурного учреждения эвакуировали в срочном порядке, передал корреспондент РБК.

По его словам, в музей прибыли сотрудники правоохранительных органов. Здание оцепили. Информация о минировании проверяется.

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«По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее — пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях», — написала администрация культурного учреждения в Telegram-канале.

Также они добавили, что, если посетители уже купили билет, но не успели прийти или досмотреть выставку, горожане могут оформить возврат денежных средств или прийти в любое другое время сегодня после открытия здания.

Ранее в Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали здание Нагатинского суда.