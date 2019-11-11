Пушкина заявила, что об «ответственном родительстве» нужно рассказывать в школах

Ранее стало известно, что в Бабушкинском районе Москвы из окна выпала 36-летняя женщина с двумя детьми. По предварительным данным, Людмила Соколова страдала послеродовой депрессией с весны 2019 года, когда родила второго ребенка.

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Оксана Пушкина допустила, что матерям, которые не могут справиться с психологическими проблемами из-за рождения ребенка, должны помогать сотрудники роддомов и женских консультаций. Также депутат подчеркнула важность просвещения близких по вопросам психологии и физиологии.

«В XXI веке даже школьник должен понимать, что происходит с мамой, с ее здоровьем и настроением после того, как она принесла в дом братика или сестренку. Со школьной скамьи дети должны начать разбираться в понятии „ответственное родительство“. Кто бы мог эти факультативные занятия проводить? Скорее всего, врачи-гинекологи и психологи. Получив полезную информацию в детстве, осознав всю ее важность, дети точно не смогут тотально игнорировать „школы молодых родителей“. И, конечно же, женские консультации, далее — специалисты перинатальных центров, роддомов должны активнее и неформально просвещать и доносить необходимую информацию в разных форматах не только до молодой мамочки, а до всех близких в ее окружении. Другого пути нет. Только просвещение! Режет слух „секс-просвет“? Назовите эту дисциплину „урок социальной гигиены“», — заявила Пушкина.

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Тела женщины и ее девятимесячной дочери нашли рядом с высоткой в Бабушкинском районе утром 11 ноября. Отмечается, что шестилетний сын Соколовой остался в живых, ему оказывают помощь медики.