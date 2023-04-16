Происшествия 16 апреля 2023, 08:58 Пушилин заявил о начале работы по нейтрализации обстрелявших храм боевиков Пушилин: боевые расчеты работают по нейтрализации виновных в обстреле храма в Донецке РИА «Новости»

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Российские бойцы начали уничтожать огневые точки ВСУ, с которых обстреляли Спасо-Преображенский собор в центре Донецка в пасхальную ночь. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации», — отметил глава региона.

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Он подчеркнул, что противник нанес удар именно в тот момент, когда храм заполнили прихожане, которые собрались на праздничную литургию. В результате атаки ВСУ одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В Совместном центре контроля и координации в Telegram сообщили, что обстрелы Донецка фиксировались всю ночь и утро. В общей сложности украинские боевики выпустили более 45 снарядов, в том числе — «натовского» калибра. Самый интенсивный обстрел города произошел в 03:25, когда ВСУ выпустили более 20 ракет.