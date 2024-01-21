Происшествия 21 января 2024, 12:46 Пушилин уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ударе ВСУ по рынку Донецка Пушилин: при ударе ВСУ по рынку в Донецке 13 человек погибли, еще 10 пострадали РИА «Новости»

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В результате обстрела ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке погибли минимум 13 человек, еще 10 получили различные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«По предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик», — подчеркнул он.

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Пушилин обратил внимание, что украинские боевики атаковали рынок в воскресенье, когда там особенно много людей.

На место происшествия уже прибыли оперативные службы. Информация о погибших и пострадавших пока предварительная, заметил глава ДНР, ее будут уточнять.

Специалисты начали поиски фрагментов снарядов, которые ВСУ применили при обстреле. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что они рухнули в оживленный район с торговыми рядами с магазинами.