Происшествия 29 января 2024, 16:46 Пушилин уточнил число погибших и пострадавших при обстреле Донецка 29 января Пушилин: при обстреле Донецка погибли трое, еще три человека пострадали РИА «Новости»

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Жизни трех жителей Донецка унес обстрел со стороны ВСУ в понедельник, 29 января. Под огнем противника оказался Калининский район города. О гибели людей сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что при обстреле ВСУ использовали РСЗО «Град». По предварительным данным, погибли три человека, еще трое получили ранения.

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Среди пострадавших, по информации Пушилина, — две женщины 1963 и 1999 года рождения, а также мужчина 1999 года рождения. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения зафиксировали у двух частных домов, а также как минимум у трех объектов гражданской инфраструктуры, заключил глава ДНР.

Ранее о гибели трех человек при обстреле города сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.