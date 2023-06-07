Происшествия 07 июня 2023, 19:34 Пушилин указал на мотивы Украины при атаке на Каховскую ГЭС Пушилин: Украина решила разрушить Каховскую ГЭС из страха перед возможным наступлением РФ РИА «Новости»

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Власти Украины решили обезопасить себя и полностью переключить ВСУ на контрнаступление, поэтому пошли на разрушение Каховской ГЭС. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы видим — по крайней мере, я не исключаю, — что в какой-то части они <…> решили себя обезопасить, чтобы в полной мере переключиться на пресловутое контрнаступление на других участках фронта», — отметил он, комментируя ситуацию с Каховской ГЭС.

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Пушилин указал на свидетельства подобного шага киевского режима. В последние дни, отметил он, украинские военные активизировались, особенно по сравнению с предыдущими периодами.

«Активизация как по использованию личного состава, так и по количеству использованной техники, в том числе по новым поставкам», — заметил врио главы ДНР.

На теракт на Каховской ГЭС, подчеркнул он, Украина пошла сознательно. Кому выгодно случившееся, добавил Пушилин, довольно очевидно.

«У них красной нитью прописано: разрушение инфраструктуры, причем критической. Они идут на такие шаги, когда наносят вред и себе в том числе», — сказал он.

Скорее всего, Украина решила, что вред для нее самой будет гораздо меньшим, чем для России.

Удары по Каховской ГЭС ВСУ нанесли в ночь на 6 июня. Верхняя часть станции разрушилась, дамба водохранилища осталась цела.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от затопления в Херсонской области. Ликвидацией последствий займутся специалисты МЧС.