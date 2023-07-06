Происшествия 06 июля 2023, 10:35 Пушилин связал усиление обстрелов городов ДНР с приближающимся саммитом НАТО Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ усилили обстрелы городов перед саммитом НАТО РИА «Новости»

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Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов ДНР. Временно исполняющей обязанности главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев live» связал это с приближающимся саммитом НАТО, который откроется в Вильнюсе 11 июля. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы видим, что противник перед саммитом [НАТО] активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов», — заявил он.

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Утром 6 июля ВСУ обстреляли Волноваху, одна из ракет РСЗО HIMARS попала в здание администрации, другая — в стоянку. В Горловке целились в жилой массив «Комсомолец». Пострадал один человек.

Артиллеристы ВСУ активизировались на Краснолиманском направлении, сообщил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Военный эксперт Василий Дандыкин предупредил, что в ближайшие дни противник завершит перегруппировку и устроит новую волну контрнаступления, чтобы показать союзникам эффективность военной помощи.