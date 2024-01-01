01 января 2024, 02:01
Пушилин сообщил о трех погибших и семи раненых в результате атаки ВСУ на Донецк
В результате массированного удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь три человека погибли и семеро пострадали. Это предварительная информация, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие — предварительно, три человека», — написал глава региона.
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ВСУ в новогоднюю ночь сразу после полуночи нанесли массированный удар по центру Донецка. Также украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня Буденновский и Калининский районы столицы ДНР.
В 00:05 со стороны Украины прилетело три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. В 00:10 по городу ударили 15 ракетами из РСЗО.
ДНР
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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