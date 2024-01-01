Происшествия 01 января 2024, 02:01 Пушилин сообщил о трех погибших и семи раненых в результате атаки ВСУ на Донецк РИА «Новости»

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В результате массированного удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь три человека погибли и семеро пострадали. Это предварительная информация, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие — предварительно, три человека», — написал глава региона.

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ВСУ в новогоднюю ночь сразу после полуночи нанесли массированный удар по центру Донецка. Также украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня Буденновский и Калининский районы столицы ДНР.

В 00:05 со стороны Украины прилетело три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. В 00:10 по городу ударили 15 ракетами из РСЗО.