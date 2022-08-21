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    21 августа 2022, 03:31

    Пушилин сообщил о гибели дочери философа Дугина при взрыве автомобиля

    Глава ДНР Пушилин заявил о гибели дочери философа Дугина при взрыве авто под Одинцовом

    Валерия Шафирко

    При взрыве автомобиля на Можайском шоссе погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он выразил соболезнования в связи с произошедшим.

    По словам Пушилина, к происшествию причастны «террористы украинского режима», а их целью был Александр Дугин.

    «Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина <…> Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

    Несколькими часами ранее стало известно о том, что внедорожник взорвался и загорелся у поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На них можно увидеть охваченный пламенем внедорожник, который съехал с дороги, а также большое количество людей и машин. Один из очевидцев рассказал «360», что сразу не увидел, а потом заметил лежащую на дороге женщину. На место происшествия приехала аварийная служба. После осмотра сотрудники сообщили, что пострадавшая скончалась. Сейчас место происшествия оцеплено. Там работают правоохранители и эксперты СК.