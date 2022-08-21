Пушилин сообщил о гибели дочери философа Дугина при взрыве автомобиля

При взрыве автомобиля на Можайском шоссе погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он выразил соболезнования в связи с произошедшим.

По словам Пушилина, к происшествию причастны «террористы украинского режима», а их целью был Александр Дугин.

«Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина <…> Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Несколькими часами ранее стало известно о том, что внедорожник взорвался и загорелся у поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На них можно увидеть охваченный пламенем внедорожник, который съехал с дороги, а также большое количество людей и машин. Один из очевидцев рассказал «360», что сразу не увидел, а потом заметил лежащую на дороге женщину. На место происшествия приехала аварийная служба. После осмотра сотрудники сообщили, что пострадавшая скончалась. Сейчас место происшествия оцеплено. Там работают правоохранители и эксперты СК.