30 января 2024, 11:25
Пушилин наградил водителя автобуса, который вывез людей из-под обстрела
Глава ДНР Пушилин вручил награду водителю, который вывел людей из-под обстрела
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил награду водителю автобуса маршрута № 87 Олег Фауцисту, который вывез людей из-под обстрела во время атаки ВСУ на микрорайон Текстильщик. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Олег Васильевич не растерялся, посадил людей и вывез из-под обстрела, несмотря на взрывы. Многие пассажиры уже поблагодарили его», — написал Пушилин.
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Всего глава ДНР вручил 37 наград жителям республики, которые совершили подвиг на рабочем месте.
«Для нас они — настоящие герои, их нужно знать в лицо. Считаю правильной идею начать проект „Герои среди нас“, чтобы рассказать о людях различных профессий, которые обеспечивают Донбассу жизнь с риском для себя», — добавил он.
Украинские военные обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке 21 января. Согласно последний информации, жертвами атаки стали 28 человек.
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Денис Пушилин
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