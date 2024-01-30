Происшествия 30 января 2024, 11:25 Пушилин наградил водителя автобуса, который вывез людей из-под обстрела Глава ДНР Пушилин вручил награду водителю, который вывел людей из-под обстрела

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил награду водителю автобуса маршрута № 87 Олег Фауцисту, который вывез людей из-под обстрела во время атаки ВСУ на микрорайон Текстильщик. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Олег Васильевич не растерялся, посадил людей и вывез из-под обстрела, несмотря на взрывы. Многие пассажиры уже поблагодарили его», — написал Пушилин.

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Всего глава ДНР вручил 37 наград жителям республики, которые совершили подвиг на рабочем месте.

«Для нас они — настоящие герои, их нужно знать в лицо. Считаю правильной идею начать проект „Герои среди нас“, чтобы рассказать о людях различных профессий, которые обеспечивают Донбассу жизнь с риском для себя», — добавил он.

Украинские военные обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке 21 января. Согласно последний информации, жертвами атаки стали 28 человек.