Происшествия 05 июня 2023, 21:23 Пункты временного размещения жителей Белгородской области усилят медиками Белгородский губернатор Гладков объявил о работе медиков в пунктах временного размещения Telegram

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Медицинские бригады начнут работать в пунктах временного размещения Белгородской области для оказания помощи жителям, покинувшим свои дома из-за обстрелов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что к работе привлекут врачей Шебекинской районной больницы, а также поликлиник Белгорода.

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«График приема специалистов будет размещен в каждом ПВР и на сайте Министерства здравоохранения региона», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что по просьбе жителей со вторника, 6 июня, по пунктам временного размещения начнут курсировать медицинские мобильные бригады. Первой их остановкой станет пункт размещения жителей в Новооскольском городском округе. После они переедут в Яковлевский городской округ и Белгород.

Кроме того, для уехавших из своих домов людей в Белгороде откроют дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи. Получить вещи, продукты и все необходимое люди смогут в культурном центре «Октябрь», Центре молодежных инициатив и спортивном комплексе «Космос» и торговом центре «Пять звезд».

Жители приграничных районов Белгородской области начали покидать свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск. Некоторым пришлось уезжать, бросая работу, без документов и денег.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что покинувшим свои квартиру прекратят начислять счета за коммунальные услуги пока не вернутся домой.

Он добавил, что добился согласия главы Центробанка о предоставлении жителям приграничных районов кредитных каникул. По его словам, окончательно это решение представят в ближайшие дни. Кроме того федеральное правительство направит средства для двух единоразовых выплат жителям и дополнительные средства на открытие новых пунктов временного размещения.