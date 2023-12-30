Происшествия 30 декабря 2023, 21:27 Пункты временного размещения появятся в Белгороде для пострадавших от обстрелов ВСУ Мэр Демидов: в Белгороде откроют пункты временного размещения Pxhere

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В Белгороде разворачивают пункты временного размещения для пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Он принес соболезнования семьям погибших и сообщил, что в Белгороде открыли пять информационных центров.

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«Я понимаю, что слов утешения найти просто невозможно. Скорбим вместе с вами», — написал глава города.

Мэ добавил, власти обеспечат всем желающим возможность временно выехать из своих домов. Демидов также напомнил, что в Белгороде официально отменили все праздничные мероприятия.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ атаковали город реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства и двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Все организаторы и исполнители обстрела Белгорода понесут наказание, пообещали в МИД РФ. Там добавили, что украинские власти вновь совершили циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы Белгорода.